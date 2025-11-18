закрыть
18 ноября 2025, вторник
Белорусам, лишенным прав, разрешат управлять транспортом

  • 18.11.2025, 10:04
Белорусам, лишенным прав, разрешат управлять транспортом

Но не всем.

Власти предлагают отменить административный запрет, который запрещает работать за рулем. Но нововведение коснется не всех, а только некоторых.

Согласно законопроекту, корректировки могут появиться в двух новых статьях Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, пишет «Точка».

Приостановить или снять с белоруса подобное наказание предлагается только в определенных случаях. Например, по ходатайству руководителя местного исполкома.

Правда, исключение сделают только для работы на колесных тракторах и самоходных машинах, за исключением категории А.

К тому же, у человека не должно быть административок или судимостей за вождение без прав или в пьяном виде.

Зарабатывать за рулем этим людям предлагают разрешить только после истечения половины срока наказания.

Еще одно условие — человек должен работать не менее двух лет (допускается перерыв, но не более трех месяцев).

