Белорусам, лишенным прав, разрешат управлять транспортом 18.11.2025, 10:04

Но не всем.

Власти предлагают отменить административный запрет, который запрещает работать за рулем. Но нововведение коснется не всех, а только некоторых.

Согласно законопроекту, корректировки могут появиться в двух новых статьях Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, пишет «Точка».

Приостановить или снять с белоруса подобное наказание предлагается только в определенных случаях. Например, по ходатайству руководителя местного исполкома.

Правда, исключение сделают только для работы на колесных тракторах и самоходных машинах, за исключением категории А.

К тому же, у человека не должно быть административок или судимостей за вождение без прав или в пьяном виде.

Зарабатывать за рулем этим людям предлагают разрешить только после истечения половины срока наказания.

Еще одно условие — человек должен работать не менее двух лет (допускается перерыв, но не более трех месяцев).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com