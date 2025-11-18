В Беларуси установили единую максимальную цену на картофель

В Беларуси установили единую максимальную цену на картофель5
- 18.11.2025, 10:42
Сколько теперь будет стоить главный корнеплод?
МАРТ установил единую максимальную цену на картофель в Беларуси. Подробности в эфире госТВ озвучила заместитель главы Министерства антимонопольного регулирования и торговли Светлана Короткевич.
По ее словам, стоимость картофеля регулируется постановлением №713, в котором установлена надбавка 30%. Однако цену формирует производитель и уже к этой стоимости торговля может добавить 30%, пояснила замглавы МАРТ.
Светлана Короткевич добавила, что в рамках нынешних условий работы в рамках государственного заказа, Министерство сельского хозяйства определило отпускные цены, а МАРТ установил максимально предельные цены.
- Соответственно, в межсезонный период для картофеля с 15 ноября текущего года по 31 мая 2026 года, условно, на картофель будет пока одна цена – 1,07 в рознице. Она может быть меньше, - подчеркнула заместитель главы МАРТ Беларуси.