The Economist: Путин начал охоту на Z-блогеров 18.11.2025, 10:53

2,862

Роман Алехин

Пропагандисты начали критиковать Минобороны РФ.

Российская машина подавления инакомыслия переключила внимание с привычных оппонентов власти на собственных пропагандистов. За последние недели под давлением силовиков оказались сразу несколько заметных Z-блогеров, которые позволяли себе критику армии и чиновников, сообщает The Economist.

В сентябре блогера Романа Алехина, у которого 151 тысяча подписчиков, признали «иностранным агентом». В октябре Татьяне Монтян с аудиторией в 400 тысяч присвоили статус «террористки». В ноябре задержали еще одну сторонницу Кремля — Оксану Кобелеву. Объединяет их одно: они критиковали Минобороны или влиятельных пропагандистов.

13 ноября высокопоставленный представитель оборонного ведомства Апти Алаудинов заявил, что «внутренних врагов» будут «уничтожать юридически» и потребовал публичных извинений от непокорных. По его словам, «машина будет работать настолько мощно, что все будут ошеломлены».

По оценкам аналитиков, речь идет о внутреннем конфликте в Z-среде: независимые блогеры сталкиваются с кремлевскими медиапулом. С начала войны именно они нередко освещали коррупцию в армии, собирали деньги на дроны, медикаменты и оборудование — и власти это до поры терпели. Однако негласный договор, похоже, разрушился: Кремль стремится вернуть контроль над денежными потоками и недоволен неконтролируемыми голосами.

Хотя некоторые сравнивают происходящее с мятежом Пригожина в 2023 году, масштабы нынешних репрессий куда меньше. Z-блогеры стараются не критиковать Путина напрямую и не раскрывают реальные потери. Их задача — поддерживать иллюзию «всенародной поддержки» на фоне тяжёлых боев в Донецкой области, где российские войска продолжают давить, а Украина вынуждена отходить из ряда сел.

Показательно, что сами блогеры пытаются объяснить давление на себя, избегая даже намека на обвинения в адрес Путина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com