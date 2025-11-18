закрыть
The Economist: Путин начал охоту на Z-блогеров

  • 18.11.2025, 10:53
  • 2,862
The Economist: Путин начал охоту на Z-блогеров
Роман Алехин

Пропагандисты начали критиковать Минобороны РФ.

Российская машина подавления инакомыслия переключила внимание с привычных оппонентов власти на собственных пропагандистов. За последние недели под давлением силовиков оказались сразу несколько заметных Z-блогеров, которые позволяли себе критику армии и чиновников, сообщает The Economist.

В сентябре блогера Романа Алехина, у которого 151 тысяча подписчиков, признали «иностранным агентом». В октябре Татьяне Монтян с аудиторией в 400 тысяч присвоили статус «террористки». В ноябре задержали еще одну сторонницу Кремля — Оксану Кобелеву. Объединяет их одно: они критиковали Минобороны или влиятельных пропагандистов.

13 ноября высокопоставленный представитель оборонного ведомства Апти Алаудинов заявил, что «внутренних врагов» будут «уничтожать юридически» и потребовал публичных извинений от непокорных. По его словам, «машина будет работать настолько мощно, что все будут ошеломлены».

По оценкам аналитиков, речь идет о внутреннем конфликте в Z-среде: независимые блогеры сталкиваются с кремлевскими медиапулом. С начала войны именно они нередко освещали коррупцию в армии, собирали деньги на дроны, медикаменты и оборудование — и власти это до поры терпели. Однако негласный договор, похоже, разрушился: Кремль стремится вернуть контроль над денежными потоками и недоволен неконтролируемыми голосами.

Хотя некоторые сравнивают происходящее с мятежом Пригожина в 2023 году, масштабы нынешних репрессий куда меньше. Z-блогеры стараются не критиковать Путина напрямую и не раскрывают реальные потери. Их задача — поддерживать иллюзию «всенародной поддержки» на фоне тяжёлых боев в Донецкой области, где российские войска продолжают давить, а Украина вынуждена отходить из ряда сел.

Показательно, что сами блогеры пытаются объяснить давление на себя, избегая даже намека на обвинения в адрес Путина.

