Литва заявила, что завтра примет решение по границе с Беларусью
- 18.11.2025, 11:01
Все будет зависеть от результата переговоров.
Правительство Литвы на заседании 19 ноября может принять решение о границе с Беларусью. Такое мнение LRT высказал председатель Комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас.
По его словам, решение также будет зависеть от результата переговоров с белорусской стороной на техническом уровне.
«Решение будет определяться, прежде всего, результатами технических переговоров. Но пока, исходя из ситуации, тенденция скорее склоняется к тому, что границы могут быть открыты раньше 30 ноября. Окончательное решение будет принято с учетом выводов и рекомендаций этих комиссий, а также решений на завтрашнем заседании правительства», — сказал он.
Сегодня в Литве также должны собраться Государственный совет обороны и Комиссия национальной безопасности.
Напомним, 30 октября правительство Литвы приняло решение закрыть на месяц пункты пропуска Мядининкай (Каменный лог) и Шальчинкай (Бенякони) на границе с Беларусью. Как сообщил телеканал LRT, ограничения будут действовать до 24:00 30 ноября с возможностью их продления.