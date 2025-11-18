Армия США планирует производить миллион дронов в год 18.11.2025, 11:08

Хватит ли этого?

Армия США объявила о масштабной перестройке своей промышленной стратегии и намерена закупить не менее 1 миллиона беспилотников в ближайшие два–три года. Это связано с тем, что современный бой все сильнее определяется ролью дронов — от разведки до ударных операций, что наглядно показали конфликты в Нагорном Карабахе, на Ближнем Востоке и особенно в Украине, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Однако экспертам уже ясно, что даже такие впечатляющие объемы могут оказаться недостаточными. Для сравнения, оборонная промышленность США сейчас выпускает лишь около 50 000 дронов в год. В то же время Россия и Украина производят примерно по 4 миллиона ежегодно, а Китай — не менее 8 миллионов, в основном гражданских, но легко адаптируемых для военных задач.

Новая модель производства — дешевые и массовые дроны

Армия переходит к концепции «расходуемых» беспилотников, которые используются подобно боеприпасам — массово и без ожидания сохранности. Это отражает украинский опыт, где дешевые дроны доказали свою эффективность. Для достижения необходимых темпов США запускают программу SkyFoundry — проект по созданию масштабируемой, полностью американской цепочки поставок: двигателей, сенсоров, батарей, электроники.

Одновременно армия тестирует системы противодействия вражеским дронам — электромагнитное оружие, сетевые перехватчики, новые типы взрывчатых устройств.

Развертывание собственных производственных линий требует месяцев. Кроме того, многие ключевые компоненты все еще производятся в Китае, что создает риски на случай конфликта. Даже достигнув производства миллиона дронов в год, США столкнутся с высокой боевой убываемостью: в крупной войне потребность в беспилотниках может превысить любые запланированные объемы.

Несмотря на амбициозность цели, она станет ключевым фактором для укрепления гибкости и устойчивости американской армии в будущих конфликтах — если США смогут обеспечить независимость и скорость производства.

