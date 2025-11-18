Le Monde: Битва за контроль над дипломатией ЕС достойна «Игры престолов» 1 18.11.2025, 11:21

Кая Каллас пытается выйти из тени фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии разворачивается битва за контроль над евродипломатией, сравнимая с сериалом «Игра престолов». Об этом пишет французская газета Le Monde.

«(Глава Еврокомиссии – прим.) Урсула фон дер Ляйен концентрирует в своих руках все больше прерогатив в ущерб исторической дипломатической службе, возглавляемой эстонкой Кайей Каллас, которая, похоже, находится в изоляции», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Le Monde, с момента своего назначения в конце 2024 года глава евродипломатии Кая Каллас пытается выйти из тени фон дер Ляйен, которая занимает главенствующие позиции в решении важных вопросов дипломатии и безопасности.

Газета отмечает, что в Европейской комиссии битва за контроль над дипломатией «достойна «Игры престолов»».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com