Le Monde: Битва за контроль над дипломатией ЕС достойна «Игры престолов»

  • 18.11.2025, 11:21
Кая Каллас пытается выйти из тени фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии разворачивается битва за контроль над евродипломатией, сравнимая с сериалом «Игра престолов». Об этом пишет французская газета Le Monde.

«(Глава Еврокомиссии – прим.) Урсула фон дер Ляйен концентрирует в своих руках все больше прерогатив в ущерб исторической дипломатической службе, возглавляемой эстонкой Кайей Каллас, которая, похоже, находится в изоляции», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Le Monde, с момента своего назначения в конце 2024 года глава евродипломатии Кая Каллас пытается выйти из тени фон дер Ляйен, которая занимает главенствующие позиции в решении важных вопросов дипломатии и безопасности.

Газета отмечает, что в Европейской комиссии битва за контроль над дипломатией «достойна «Игры престолов»».

