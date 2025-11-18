Более половины взрослых белорусов имеют кредиты 18.11.2025, 11:22

В стране провели исследование финансового поведения населения.

На что тратят деньги белорусы? Делают ли они сбережения на будущее? Как много берут кредитов и следят ли, на что тратят средства? На эти и другие вопросы дало ответ глобальное исследование финансового поведения населения Беларуси. Его результаты публикует БелТА.

В опросе приняли участие 17,8 тыс. респондентов. Большинство из них составили замужние женщины 46–57 лет из Минска с высшим образованием и доходом Br1,2–2,5 тыс.

Доходы и расходы

Основным источником дохода для 72,9% респондентов является зарплата. Среди обязательных ежемесячных трат лидируют мобильная связь и интернет (85,3%), коммунальные услуги (81,8%) и оплата проезда в общественном транспорте (58,9% среди столичных жителей).

Кредиты и страховки

Кредитная нагрузка стала нормой для большинства белорусов – 55,2% респондентов имеют действующие кредитные обязательства. В регионах доля заемщиков достигает 56,7%, тогда как в Минске этот показатель составляет 50%. При этом страховые взносы оплачивают лишь 15% опрошенных.

Тем не менее кредиты воспринимаются белорусами с осторожностью: 47,4% респондентов и вовсе избегают заемных средств или относятся к ним негативно. И только 23,2% считают кредиты удобным финансовым инструментом.

Наиболее оправданными целями для кредитования респонденты считают покупку недвижимости (62,2%), автомобиля (36,4%) и крупной бытовой техники (41,6%). Рассрочку регулярно используют 41,1% опрошенных.

Планирование расходов

В тройке лидеров планируемых расходов у белорусов находятся уход за собой (51%), медицина (47,2%) и личные накопления (41,7%). Значительная часть респондентов (41,3%) закладывает в бюджет расходы на домашних животных, что свидетельствует об изменении отношения к питомцам как к полноценным членам семьи.

Исследование также выявило противоречия в финансовом поведении белорусов. Несмотря на желание контролировать расходы, 43% респондентов не отслеживают их вообще.

Только 28,4% используют специализированные приложения или таблицы, а 19,6% держат все расчеты в голове. При этом 56% опрошенных контролируют остаток средств через мобильные приложения банков.

В то же время большинство белорусов (65,5%) регулярно откладывает деньги, однако лишь 3,7% активно инвестирует. При этом 79,9% опрошенных сознательно отказываются от доходности в пользу сохранности средств и быстрого доступа к деньгам.

Финансовая безопасность и планирование

Денежную подушку безопасности имеют 50,9% белорусов, однако у 24,2% ее хватает не более чем на три месяца. При этом 81% респондентов не задумываются о пенсионном планировании, полагаясь на государственную систему.

Накопления на образование детей формируют лишь 36,3% опрошенных, тогда как 45,7% вообще не задумываются об этом.

Наличные дома хранят 40,6% белорусов, 39,3% держат средства на карте или счете, а банковские вклады используют только 18,6%.

Среди инвестиционных предпочтений лидируют валюта (40,9%) и ценные бумаги (39%). Инвестиции в собственное развитие выбирают 31,9% респондентов, в криптовалюту - 26,8%, в недвижимость - 22,7%.

Цифровизация и платежные привычки

Электронные финансовые сервисы используют 96,8% белорусов, причем 66,8% взаимодействуют с банками исключительно через мобильные приложения. Безналичный расчет предпочитают 41,7% респондентов. Банковские карты остаются основным инструментом оплаты (90,3%), тогда как Pay-сервисы используют 22%, виртуальные карты – 13,5%.

Онлайн-покупки совершают 84,6% опрошенных, чаще всего приобретая одежду и обувь (55,6%), бытовую химию (41,2%), технику и электронику (40%). При этом наличные сохраняют свою актуальность – 70,4% респондентов держат их для покупок в местах, где не принимают карты.

Для экономии белорусы используют покупки по акциям (52,2%), сравнение цен (49,4%) и различные программы лояльности.

