В России установят контроль над скоростью интернета 18.11.2025, 11:26

На фоне массовых отключений в регионах.

Российские власти планируют установить контроль за скоростью интернета на устройствах россиян. Для этого в приложении «Госуслуги» до конца года появится соответствующий сервис, сообщил «Известиям» близкий к Минцифры России источник. По его словам, он будет работать на базе отечественного программного обеспечения «Мегабитус», которое интегрируют в госпортал. Гендиректор одноименной компании Денис Кусков подтвердил эту информацию, добавив, что сервис позволит оценивать качество мобильного и проводного интернета для личного и рабочего использования.

«Обезличенные данные замеров качества доступа в интернет из приложения "Госуслуг" будут передаваться в Минцифры. <…> Пользователь может отправить разовый запрос или, включив специальную опцию, сделать замеры со своего устройства регулярными», — пояснил Кусков. По его словам, власти смогут в режиме реального времени отслеживать качество доступа в интернет и «вместе с операторами проводить те или иные мероприятия по его повышению».

В Т2 и МТС заявили, что им известно об этой инициативе. При этом в МТС подчеркнули, что параметры работы сервиса должны быть «понятными, прозрачными и верифицируемыми, а отображаемые в нем данные — корректными и проверяемыми». В компании добавили, что интеграция сервиса с «Госуслугами» должна обеспечить безопасное хранение, обработку и передачу данных.

До сих пор подавляющее большинство россиян пользовались сервисом SpeedTest, который разработала американская компания Ookla. Летом этого года Роскомнадзор заблокировал доступ к нему. В ведомстве объяснили блокировку сервиса тем, что он якобы собирал данные, которые могут быть использованы для кибератак на российские сети связи и компании.

Измерение скорости интернета представляет интерес для операторов, поскольку они участвуют в гонке скоростей, обещая пользователям от 100 до 300 Мбит/с, говорит партнер ComNews Research Леонид Коник. Однако, по его словам, 100 Мбит/с, которые фактически обеспечивает любой провайдер фиксированного доступа в России, с лихвой хватает 99,9% пользователей. При этом в сотовых сетях скорости ниже — в среднем по стране 25–35 Мбит/с, добавил эксперт.

Российские власти решили контролировать скорость интернета на фоне его массовых отключений на мобильных устройствах россиян, которые происходят с весны этого года. Ежедневно интернет-шатдауны фиксируются более чем 50 в регионах России, следует из данных проекта «На связи». Также в первом регионе — Ульяновской области — отключили мобильный интернет до конца войны против Украины.

