Скандал с больницей в Гомельской области получил продолжение
- 18.11.2025, 11:32
Власти начали оправдываться.
Видео с кадрами частично заброшенной территории Светиловичской участковой больницы в Ветковском районе заметил «Флагшток».
Под роликом появилось множество комментариев: люди выразили сожаление по поводу того, что здание некогда популярного медучреждения опустело, и возмущение, что «всё развалили».
Ранее чиновники заявляли, что учреждение Светиловичскую участковую больницу сохранят.
«Светиловичская больница будет существовать. И уровень медицинской помощи сохранится здесь на прежнем уровне. Это касается и реабилитационного отделения, услуги которого ценят далеко за пределами Ветковского района, и коек сестринского ухода, востребованность которых очень высокая, и терапевтического отделения, где можно получить первую помощь», — говорил экс-руководитель областного управления здравоохранения, так называемый депутат «парламента» Николай Васильков.
Сейчас же, по словам местных жителей, единственное, что осталось в Светиловичской больнице — это отделение сестринского ухода, «и то, говорят, только до конца года», писал «Флагшток».
«С ликвидацией больницы деревня Светиловичи, которой был присвоен статус агрогородка, переживает своё второе умирание — после первого, из-за чернобыльской катастрофы», — подытожило издание.
Пропагандисты поехали на место «развеивать фейки».
«Да, медучреждение выглядит скромно, но в том, что здесь по-прежнему продолжают оказывать медпомощь населению, сомнений нет», — пишет «Сельская газета».
А отделение реабилитации, которое «считалось одним из лучших в области», не закрыто, а перенесено за 30 км, говорят чиновники.
