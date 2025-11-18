Белорус Алексей Протас прервал свою «сухую» серию в матчах НХЛ
- 18.11.2025, 11:36
Протас-старший отдал голевую передачу и помог «Вашингтону» одержать победу.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей площадке одолел «Лос-Анджелес» – 2:1. Хозяева открыли счет на четвертой минуте, и забросившему шайбу Мэтту Рою ассистировал Алексей Протас.
Таким образом, белорусский форвард прервал затянувшуюся неудачную серию: на протяжении шести игр он не мог заработать ни одного результативного балла. Теперь у Протаса-старшего 11 (5+6) очков в 19 матчах. «Вашингтон» с 20 очками занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.