Белорус Алексей Протас прервал свою «сухую» серию в матчах НХЛ 18.11.2025, 11:36

Протас-старший отдал голевую передачу и помог «Вашингтону» одержать победу.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей площадке одолел «Лос-Анджелес» – 2:1. Хозяева открыли счет на четвертой минуте, и забросившему шайбу Мэтту Рою ассистировал Алексей Протас.

Таким образом, белорусский форвард прервал затянувшуюся неудачную серию: на протяжении шести игр он не мог заработать ни одного результативного балла. Теперь у Протаса-старшего 11 (5+6) очков в 19 матчах. «Вашингтон» с 20 очками занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com