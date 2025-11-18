закрыть
18 ноября 2025, вторник, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус Алексей Протас прервал свою «сухую» серию в матчах НХЛ

  • 18.11.2025, 11:36
Белорус Алексей Протас прервал свою «сухую» серию в матчах НХЛ

Протас-старший отдал голевую передачу и помог «Вашингтону» одержать победу.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на своей площадке одолел «Лос-Анджелес» – 2:1. Хозяева открыли счет на четвертой минуте, и забросившему шайбу Мэтту Рою ассистировал Алексей Протас.

Таким образом, белорусский форвард прервал затянувшуюся неудачную серию: на протяжении шести игр он не мог заработать ни одного результативного балла. Теперь у Протаса-старшего 11 (5+6) очков в 19 матчах. «Вашингтон» с 20 очками занимает 14-е место в таблице Восточной конференции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников