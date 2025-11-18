Киркоров отказался от новогодних корпоративов 1 18.11.2025, 11:40

1,738

Филипп Киркоров

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у певца-путиниста.

Народный артист России Филипп Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине. Об этом сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

«Киркоров не примет участие в новогодних корпоративах и выступлениях. Таким образом, праздничные мероприятия пройдут без его участия», — лаконично написал Бородин.

При этом глава ФПБК не раскрыл источник имеющейся информации, а официальных комментариев по поводу причин такого решения на данный момент не давали ни сам Филипп Киркоров, ни его представители.

Как сообщал Charter97.org, состояние здоровья Филиппа Киркорова заметно ухудшилось.

