Киркоров отказался от новогодних корпоративов

Киркоров отказался от новогодних корпоративов1
- 18.11.2025, 11:40
- 1,738
Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у певца-путиниста.
Народный артист России Филипп Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине. Об этом сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в своем Telegram-канале.
«Киркоров не примет участие в новогодних корпоративах и выступлениях. Таким образом, праздничные мероприятия пройдут без его участия», — лаконично написал Бородин.
При этом глава ФПБК не раскрыл источник имеющейся информации, а официальных комментариев по поводу причин такого решения на данный момент не давали ни сам Филипп Киркоров, ни его представители.
Как сообщал Charter97.org, состояние здоровья Филиппа Киркорова заметно ухудшилось.