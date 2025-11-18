закрыть
18 ноября 2025, вторник, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Киркоров отказался от новогодних корпоративов

1
  • 18.11.2025, 11:40
  • 1,738
Киркоров отказался от новогодних корпоративов
Филипп Киркоров

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у певца-путиниста.

Народный артист России Филипп Киркоров пропустит новогодний концертный сезон по неизвестной причине. Об этом сообщил глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

«Киркоров не примет участие в новогодних корпоративах и выступлениях. Таким образом, праздничные мероприятия пройдут без его участия», — лаконично написал Бородин.

При этом глава ФПБК не раскрыл источник имеющейся информации, а официальных комментариев по поводу причин такого решения на данный момент не давали ни сам Филипп Киркоров, ни его представители.

Как сообщал Charter97.org, состояние здоровья Филиппа Киркорова заметно ухудшилось.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников