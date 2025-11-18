закрыть
18 ноября 2025, вторник
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со «слугами»

  • 18.11.2025, 11:45
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со «слугами»
Владимир Зеленский

Готовятся быстрые и принципиальные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа».

Об этом сообщает Telegram главы государства.

«Четверг — поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа», - заявил Зеленский.

Он также отметил, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны государству.

