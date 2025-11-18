Зеленский анонсировал Ставку и встречу со «слугами» 18.11.2025, 11:45

1,684

Владимир Зеленский

Готовятся быстрые и принципиальные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа».

Об этом сообщает Telegram главы государства.

«Четверг — поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа», - заявил Зеленский.

Он также отметил, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны государству.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com