Зеленский анонсировал Ставку и встречу со «слугами»
- 18.11.2025, 11:45
Готовятся быстрые и принципиальные решения.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа».
Об этом сообщает Telegram главы государства.
«Четверг — поручил готовить Ставку. Конечно, на этой неделе будут соответствующие разговоры с чиновниками и встреча с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа», - заявил Зеленский.
Он также отметил, что готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, которые нужны государству.