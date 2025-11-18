Белорусов на предприятии «Санта Бремор» заменят пакистанцы? 6 18.11.2025, 11:52

2,266

В Пакистане нашли желающих работать на переработке рыбы в Беларуси.

Компания American International, находящаяся в Пакистане, уменьшила количество предложений по работе на переработке рыбы и морепродуктов в Бресте с 200 до 50 вакансий, заметило издание «Позірк». Вероятно, речь идет о предприятии «Санта Бремор».

При этом 12 из этих 50 вакансий уже заполнены, как свидетельствует информация Бюро эмиграции и трудоустройства за рубежом правительства Пакистана. Работать предлагают за 500 долларов.

Найти желающих работать на строительстве в Беларуси среди граждан Пакистана пока не получается. Предлагается работа по 16 строительным специальностям: по одиннадцати из них зарплата составляет 600 долларов, по пяти — 1800 белорусских рублей. По каждой специальности предлагают от 5 до 15 вакансий.

В апреле 2025-го Лукашенко заявил, что договорился с премьер-министром Пакистана о приезде в нашу страну 100-150 тысяч трудовых мигрантов из Пакистана. Эта информация вызвала неоднозначную реакцию в обществе, в соцсетях многие выражали возмущение.

