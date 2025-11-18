Сенаторы и конгрессмены обратились к госсекретарю США из-за ситуации в Беларуси 2 18.11.2025, 11:58

Они призвали администрацию Трампа продолжить работу по освобождению политзаключенных.

Американские сенаторы и конгрессмены 17 ноября обратились с открытым письмом к госсекретарю США Марко Рубио с призывом продолжить работу по освобождению политзаключенных в Беларуси и проявлять осторожность в будущих переговорах с режимом Александра Лукашенко, который поддерживает правителя России Владимира Путина.

Письмо подписано сенаторами Питером Уэлчем и Джоном Кертисом, а также представителями Конгресса Стивом Коэном и Джо Уилсоном. В нем законодатели поблагодарили администрацию Трампа за освобождения заключенных 21 июня, 11 и 16 сентября.

«Мы выражаем признательность администрации за ее работу в этом направлении, включая усилия генерал-лейтенанта Кейта Келлога, заместителя специального посланника Джона Коала и заместителя помощника госсекретаря Кристофера Смита. <…> По мере того как администрация продолжает взаимодействие с этим нелегитимным режимом, мы призываем проявлять осторожность, чтобы любые успехи в освобождении политических заключенных не были подорваны продолжающейся практикой произвольных задержаний со стороны власти [Беларуси]», — говорится в письме к Рубио.

Законодатели подчеркнули необходимость постоянной бдительности, отметив, что уступки Лукашенко могут быть тактикой для отвлечения внимания от постоянной поддержки Россией войны в Украине.

«Переговоры с режимом Лукашенко неизбежно способствуют его стремлению получить легитимность в глазах международного сообщества. Практика режима освобождать некоторых заключенных, при этом задерживая новых представителей оппозиции, журналистов и правозащитников, не должна оставаться без контроля. В то же время Беларусь продолжает содействовать незаконной войне России против Украины, в том числе обеспечивая удары беспилотников с ее территории и поддерживая гибридные тактики, такие как организация нерегулярной миграции в ЕС. Эти действия не только поддерживают репрессии внутри страны, но и напрямую подрывают интересы США и общую трансатлантическую безопасность в регионе», — считают американские законодатели.

Они отметили, что администрации Трампа необходима постоянная бдительность «в дальнейшем взаимодействии с режимом Лукашенко».

«Любые освобожденные политзаключенные должны быть полностью освобождены от всех предъявленных обвинений. Их не должны принуждать к изгнанию, что является нарушением международного права. Мы также призываем Госдепартамент приоритетно обеспечивать освобождение тех, кто нуждается в срочной медицинской помощи, согласно так называемому „гуманитарному списку“, подготовленному беларусскими правозащитными организациями», — написали законодатели.

Они призвали Госдепартамент в любых будущих переговорах с властями Беларуси приоритетно работать над освобождением следующих политзаключенных: Марии Колесниковой, Виктора и Эдуарда Бабарико, Марфы Рабковой, Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лабковича, Анастасии Лойки, Дениса Ивашина, Максима Знака и Катерины Андреевой. Письмо сенаторов поддержано Институтом Маккейна и Freedom House.

