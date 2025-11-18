Россияне выходят на протесты 4 18.11.2025, 12:01

Названы причины митингов.

В 2025 году как минимум в 21 регионе России прошли протестные акции. Масштабы самих митингов (пока) скромные, но тем для недовольства – все больше, пишет «Можем объяснить».

В Новосибирске в воскресенье прошел митинг против повышения НДС и утильсбора на автомобили. Накануне акции полицейские задержали ее сооснователя - за организацию другой акции (возложение цветов 7 ноября).

В 2025 году, несмотря на «закручивание гаек» в воюющей стране, россияне множество раз выходили на протесты. Акции прошли в двух десятках регионах, вот их основные темы:

Против увеличения утильсбора.

Вероятно, это были самые массовые акции. Власти их согласовали. Самый крупный митинг состоялся в начале октября во Владивостоке, его участники кричали «хватит грабить свой народ!». Акции также были на Камчатке и в Новосибирске. Власти отложили применение новых правил утильсбора на месяц (но не отменили их).

Против ограничений связи.

Акции (также согласованные) прошли в сентябре в Воронеже, Омске, Новосибирске, Петропавловске-Камчатском. Собравшиеся требовали прекратить блокировку голосовых вызовов в иностранных мессенджерах и выступили против принуждения к использованию MAX. В Новосибирске выступал политик Борис Надеждин – он хотел организовать акции в Москве и Петербурге, но власти их не согласовали.

За сохранение скверов и парков.

Жители Саратова митинговали против застройки единственного в районе парка. Пришедший на переговоры полицейский пообещал расстрелять собравшихся. Москвичи весной устраивали народный сход против застройки ландшафтного парка Крылатские холмы.

Против войны с Украиной.

Единственная массовая акция прошла в Перми – в форме коллективного пикета. Его лозунг: «за достижение мирной обстановки». Пикет был согласован, но во время его проведения коммунальщики выключили фонари. В Москве в годовщину начала вторжения люди несли цветы к памятнику Лесе Украинке. Одиночные пикеты были и в других городах.

Против муниципальной реформы.

Жители Алтая выходили на митинги за сохранение сельсоветов и местных советов депутатов, которые региональные власти решили распустить. «Мы не согласны, чтобы Кремль назначал нам управленцев, хотим своих людей!» – говорили на митингах.

Также в России проходили митинги против эвтаназии домашних животных, рабочие бастовали из-за невыплаты зарплат, а куряне требовали компенсаций за жилье в приграничных регионах, которого лишились из-за вторжения ВСУ. Музыканты по всей стране поют песни иноагентов в поддержку арестованных членов питерской группы Стоптайм.

