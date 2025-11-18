WTA номинировала Арину Соболенко на премию «Игрок года» 4 18.11.2025, 12:08

Арина Соболенко

Белорусcкая теннисистка возглавляет мировой рейтинг.

Женская теннисная ассоциация (ВТА) опубликовала список номинантов премии WTA по итогам 2025 года. Возглавляющая мировой рейтинг Арина Соболенко стала номинанткой в категории «Игрок года».

Ее конкурентками являются полька Ига Свентек, представительница Казахстана Елена Рыбакина и три теннисистки из США – Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Мэдисон Киз. Заметим, что в прошлом году Соболенко уже становилась «Игроком года».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com