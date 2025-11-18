WTA номинировала Арину Соболенко на премию «Игрок года»4
- 18.11.2025, 12:08
Белорусcкая теннисистка возглавляет мировой рейтинг.
Женская теннисная ассоциация (ВТА) опубликовала список номинантов премии WTA по итогам 2025 года. Возглавляющая мировой рейтинг Арина Соболенко стала номинанткой в категории «Игрок года».
Ее конкурентками являются полька Ига Свентек, представительница Казахстана Елена Рыбакина и три теннисистки из США – Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Мэдисон Киз. Заметим, что в прошлом году Соболенко уже становилась «Игроком года».