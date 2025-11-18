закрыть
WTA номинировала Арину Соболенко на премию «Игрок года»

4
  • 18.11.2025, 12:08
WTA номинировала Арину Соболенко на премию «Игрок года»
Арина Соболенко

Белорусcкая теннисистка возглавляет мировой рейтинг.

Женская теннисная ассоциация (ВТА) опубликовала список номинантов премии WTA по итогам 2025 года. Возглавляющая мировой рейтинг Арина Соболенко стала номинанткой в категории «Игрок года».

Ее конкурентками являются полька Ига Свентек, представительница Казахстана Елена Рыбакина и три теннисистки из США – Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Мэдисон Киз. Заметим, что в прошлом году Соболенко уже становилась «Игроком года».

