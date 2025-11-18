У Кремля дернулся глаз
- Роман Цымбалюк
- 18.11.2025, 12:13
- 2,122
США намерены душить российскую нефтегазовую кормушку.
Сенатор Линдси Грэм выкатил заявление, от которого у Кремля наверняка дернулся глаз.
По его словам, с одобрения Трампа Конгресс запускает продвижение нового двухпартийного законопроекта о санкциях против РФ. Смысл простой: дать Белому дому куда более жесткий инструментарий, чтобы душить российскую нефтегазовую кормушку и подталкивать Кремль к переговорам не «о великой победе», а о капитуляции в приличной упаковке.
Ключевое – вторичные санкции и пошлины. То есть под удар ставятся страны, которые продолжают лить топливо в российскую военную машину, покупая дешевую нефть и газ. Грэм отдельно упомянул Иран: намек – прозрачнее некуда.
Сенатор подчеркивает: свежие санкции Трампа против двух крупнейших нефтяных компаний уже врезали по бюджету РФ, а новый закон должен стать следующим шагом – более гибким, более резким и рассчитанным на то, чтобы закрыть путинацистам последние лазейки.
Роман Цымбалюк, Facebook