Лукашенко пожаловался, что у него заканчиваются деньги

Лукашенко пожаловался, что у него заканчиваются деньги4
- 18.11.2025, 12:22
- 2,306
Средства на поддержку Полесья так и не нашли.
Развитие районов Припятского Полесья и реализация соответствующей программы стали темами совещания у Александра Лукашенко 18 ноября.
Правитель пожаловался, что у него заканчиваются деньги:
— Особенно когда речь идет о бюджетных средствах. Лишних денег в стране нет. Мероприятия программы должны быть конкретными, укладываться в простой алгоритм: мы должны видеть цель, поставить перед собой определенные задачи и действовать на результат. Об этом я вас предупреждал. Как мне докладывают, в целом вы их оптимизировали. Однако по-прежнему они не обеспечены в полном объеме деньгами. И финансовый разрыв приличный, — заявил Лукашенко.
Он обратил внимание, что не хватает порядка 400 млн рублей, или 6% общего объема средств, выделенных на программу (около 6,5 млрд рублей).