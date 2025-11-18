Человеческий глаз видит еще больше деталей, чем мы думали 18.11.2025, 12:33

Также в этом процессе важна функция мозга.

Исследователи из Кембриджского университета вместе с Meta Reality Labs изучили, насколько четко человеческий глаз воспринимает детали на современных телевизорах с высоким разрешением, пишет New Voice.

Они выяснили, что на расстоянии от дивана до телевизора в средней британской гостиной глаз не может различить все пиксели на 4K или 8K экранах. То есть такие телевизоры почти не дают преимуществ перед меньшими 2K телевизорами того же размера (44 дюйма).

Исследователи проверяли, могут ли участники эксперимента различить мелкие узоры на экране в разных условиях: в цвете и черно-белом варианте, на разном расстоянии и под разными углами зрения. Участники — 18 человек в возрасте от 13 до 46 лет — демонстрировали, может ли их глаз видеть детали на определенном уровне.

Кроме простого теста разрешения, ученые измеряли пиксели на градус зрения (ppd), то есть сколько пикселей может воспринимать глаз на один градус поля зрения. Ранее считалось, что человеческий глаз воспринимает 60 ppd, исходя из стандарта 20/20 по таблице Снеллена.

«Это измерение широко использовалось, — объясняет исследовательница Кембриджского университета Малиха Ашраф, — но никто на самом деле не проверял его для современных экранов, а не для таблицы букв, которая была разработана в 19 веке.»

Новые исследования показали, что глаз имеет более высокое разрешение, чем считалось ранее, хотя оно зависит от цвета. В сером — 94 ppd, в зеленом и красном — 89 ppd, а в желтом и фиолетовом — только 53 ppd.

Ученые отмечают, что дизайн телевизоров уже достиг точки, когда увеличение разрешения не дает заметных преимуществ для большинства людей.

«Но не только глаза определяют, что мы видим четко, — объясняет компьютерный ученый Кембриджского университета Рафал Мантюк, — Наш мозг обрабатывает данные от глаз и создает картинку, которую мы воспринимаем. Поэтому глаз сам по себе не очень точный, но мозг делает из этого удобное изображение».

Исследователи надеются, что эти результаты помогут производителям разрабатывать экраны, которые соответствуют возможностям большего количества людей, а не среднему стандартному зрителю.

