Белорус спас в Польше женщину, тонувшую в ледяной воде
- 18.11.2025, 12:41
Подробности.
Вечером 15 ноября около 18:00 на канале в населенном пункте Станиславов Первый произошла трагедия — две женщины упали в воду. Одну из них спас белорусский рыбак, передает miejskireporter.pl.
71‑летнюю женщину из ледяной воды вытащил свидетель — белорус, который рядом рыбачил.
Вторую пострадавшую, 47‑летнюю женщину, выловили спасатели. Ее состояние было очень тяжелым, ей долго проводили реанимационные действия на берегу.
71‑летняя женщина же находилась в сознании, но не могла говорить.
Обеих пострадавших доставили в больницы, 71‑летнюю — вертолетом.
47‑летняя женщина умерла в больнице. Состояние 71‑летней женщины остается очень тяжелым.
Точные причины и обстоятельства трагедии выясняются полицией.