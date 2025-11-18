закрыть
Белорус спас в Польше женщину, тонувшую в ледяной воде

  • 18.11.2025, 12:41
Подробности.

Вечером 15 ноября около 18:00 на канале в населенном пункте Станиславов Первый произошла трагедия — две женщины упали в воду. Одну из них спас белорусский рыбак, передает miejskireporter.pl.

71‑летнюю женщину из ледяной воды вытащил свидетель — белорус, который рядом рыбачил.

Вторую пострадавшую, 47‑летнюю женщину, выловили спасатели. Ее состояние было очень тяжелым, ей долго проводили реанимационные действия на берегу.

71‑летняя женщина же находилась в сознании, но не могла говорить.

Обеих пострадавших доставили в больницы, 71‑летнюю — вертолетом.

47‑летняя женщина умерла в больнице. Состояние 71‑летней женщины остается очень тяжелым.

Точные причины и обстоятельства трагедии выясняются полицией.

