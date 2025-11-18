закрыть
18 ноября 2025, вторник, 12:55
Ценам на нефть предсказали резкое падение

  • 18.11.2025, 12:43
Ценам на нефть предсказали резкое падение

Прогноз американского инвестиционного банка Goldman Sachs.

До конца 2026 года средняя стоимость нефти марки Brent опустится до 56 долларов за баррель, а марки WTI — до 52 долларов. Об этом говорится в новом прогнозе американского инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Текущие ожидания рынка находятся на уровне 63 и 60 долларов за баррель соответственно, но аналитики ориентируются на ожидания профицита на рынке в размере двух миллионов баррелей в сутки, что будет давить на цены.

В банке указали, что в 2025-2026 годах ожидается резкий рост нового предложения благодаря долгосрочным проектам, отложенным из-за пандемии COVID-19, но теперь наращивающим добычу. Кроме того, страны ОПЕК начали сворачивать сокращение добычи, что добавит баррелей.

