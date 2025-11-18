Лукашенко может все испортить в последний момент Telegram-канал «Письма к дочери»

18.11.2025, 12:51

1,622

Фото: PAP

Об открытии польской границы.

Очень сильно надеюсь, что открытой границы нам с тобой хватит надолго. Ты же понимаешь, что как ее открыли, так ее могут и закрыть. И могут закрыть даже то, чего не открывали. Потому что поляки сделали свой жест доброй воли и сейчас кое-кто должен им ответный. А где кое-кто и где добрая воля?

Вот вчера польский замминистра иностранных дел сказал, что они ждут положительных политических последствий от открытой границы в ближайшие недели.

Он не сказал, каких конкретно политических последствий они ждут. Ну просто среди приличных людей в дипломатической практике не принято говорить вслух, что мы открываем границу в обмен на освобождение заложников.

Но где кое-кто, а где приличные люди? Кое-кто не такой человек, чтобы лишний раз промолчать, как это принято среди приличных людей. Кое-кто лишний раз помолчать не умеет, а умеет только лишний раз поговорить.

Поэтому кое-кто еще месяц назад сам признался, что границу ему поляки пообещали открыть в обмен на освобождение Почобута и некоторых других заложников. И, конечно, немножко даже удивительно, что после такого нарушения приличий граница все-таки открылась.

Но интересно, что даже после того, как кое-кто сам признался про заложников, поляки все равно вслух об этом не говорили. Потому что приличные люди. А кое-кто — нет.

Интересный факт, когда в субботу свидетели стабильности высшего уровня совещались, как им быть с польскими границами, кое-кого они совещаться с собой не взяли.

Я так понимаю, чтобы кое-кто не сказал чего лишнего и все не испортил в самый последний момент. Потому что если надо все испортить в самый последний момент, то мало кто это может сделать лучше истекающего гаранта.

Вот заметь, когда даже министерство как бы иностранных дел рассказывало про конструктивный диалог, кое-кто вчера уже успел объяснить полякам, что они находятся под внешним управлением.

Что особенно пикантно, про внешнее управление у поляков кое-кто объяснял, когда встречался с губернатором Ростовской области. Причем, губернатор Ростовской области его ведь за язык не тянул.

Так я что хочу сказать? Я хочу сказать, что если какие-нибудь здравомыслящие свидетели стабильности хотят себе конструктивного диалога, то кое-кого лучше отстранить от этого диалога куда подальше. Потому что у кое-кого вместо конструктивного диалога получается только оскорбительный монолог.

А еще лучше — в принципе отстранить кое-кого куда подальше.

