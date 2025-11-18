закрыть
18 ноября 2025, вторник
Украина начала импорт американского СПГ по новому маршруту

  18.11.2025
Через терминал в Клайпеде.

Украина импортировала первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США через терминал в литовской Клайпеде. Об этом пишет Reuters.

С украинской стороны ответственность за поставки несет частная энергетическая компания ДТЭК. Поставленный Украине газ был произведен на заводе в Плакминсе в штате Луизиана. Объем поставок был эквивалентен 100 млн кубометров природного газа, это позволяет произвести один триллион ватт-часов энергии.

По данным Reuters, для обеспечения потребностей Украины в тепле в зимний период необходимо импортировать порядка 4 млрд кубометров природного газа. Сейчас Украина планирует нарастить поставки сжиженного природного газа, в том числе через Литву и Грецию.

