Экс-чиновник рассказал, какой вопрос бы задал белорусским аграриям 18.11.2025, 13:21

Не стоит слепо верить цифрам и заявлениям об успехах в сельском хозяйстве.

В этом году в Беларуси производство зерна превысит его потребление. Во всяком случае, так утверждает вице-премьер Юрий Шулейко. По его словам, «каравай большой» — собрано около десяти миллионов тонн зерна и один миллион тонн семян рапса.

Судя по интервью вице-премьера на гостелеканале, раньше зерна не хватало и его приходилось закупать в России, но в последние два года в связи с хорошим урожаем многие хозяйства «предлагают свои услуги к продаже». В частности, за 2025-й аграрии планируют получить около $9 млрд экспортной выручки.

Большой урожай — это хорошо. Однако есть сразу несколько «но». Предприниматель, экс-чиновник Столбцовского райисполкома Николай Лысенков в комментарии «Филину» пояснил, почему не стоит слепо верить цифрам и заявлениям об успехах в сельском хозяйстве.

И первое, на что обращает внимание наш собеседник — в Беларуси в статистике учитывается зерно, которое убрали с поля, а не то, сколько положили на склад:

— Убрано, возможно, и 10 миллионов тонн вместе с кукурузой. Но еще минус усушка, минус засоренность, минус семена сорняков — то есть, фактически в склад легло меньше. У нас всегда так отчитывались, чтобы показать красивые цифры.

И не забываем про рапс, который никогда не был зерновым. Но чиновники-то хотят перед Лукашенко выслужиться, а рапс убирается теми же зерноуборочными комбайнами, на тех же зерносушильных комплексах сушится — вот и решили его добавить. Нужно же хоть что-то людям втирать.

Вообще, 10 миллионов тонн зерна — для Беларуси был бы хороший показатель году этак в 1980-м, условно, 40 лет назад.

В Советском Союзе считалось, что продовольственная безопасность страны обеспечивается, если собирают около тонны зерна на человека — это было прописано еще в советских учебниках по экономике 1970-х годов.

Но даже если взять на веру официальные цифры — это не прогресс. Это та планка, с которой мы должны были стартовать 30-40 лет назад. Наши соседи за прошедшее время ушли далеко вперед: та же Польша, Литва, Украину даже не будем считать — там война идет, а урожайность намного выше, чем у нас.

Почему так получилось, мы говорили много раз: там нет колхозов, но есть хозяин, который сам принимает решение, без указаний председателя, когда начать сев, а когда закончить уборочную.

Не забываем и о разнице в уровне поддержки сельского хозяйства. В Беларуси она существует буквально как поддержка штанов, чтобы не умерли убыточные предприятия. А на развитие деньги не выделяются — их нет.

А решения у нас, к сожалению, принимаются в министерстве. И вот итог.

СПК, ОАО и прочие, по сути, те же колхозы, что и были раньше, к планке в 10 миллионов тонн зерна пришли через 30 лет правления Лукашенко.

Более того, если вспомнить рекордный урожай зерновых 1986 года (50,5 центнеров с гектара) — выходит, мы сейчас получили даже меньше, чем при Советском Союзе. Топтались на месте, чтобы восстановить то, что имели много лет назад.

А если оценить, каким был 2025 год для белорусских аграриев? Вспоминаются скандалы с дефицитом картошки, нехватка лука и взлет цены на капусту, «золотые» в межсезонье помидоры и перцы, жалобы на долгие заморозки и летние ливни, неурожай яблок, в связи с чем власти вновь «помиловали» польский импорт.

Впрочем, на недавнем награждении лучших работников сельхозотрасли Лукашенко заявил, мол, «год был очень тяжелым», но «сработали лучше, чем когда-либо».

— Я бы не сказал, что год был провальным, — возражает Николай Лысенков. — Он был таким же, как 5 или 10 лет назад, схожие погодные условия: где-то залило, где-то пересушило. Беларусь, как мы помним, относится к зоне рискованного земледелия, но не было катастрофических форс-мажоров. Даже, наверное, с погодой аграриям все-таки подфартило, раз собрали большой урожай.

На мой взгляд, в белорусском сельском хозяйстве — то, что власти называют стабильностью, а по сути, застой и отсутствие развития. Где-то мы поднимаемся чуть выше, где-то — чуть хуже.

Что меня больше всего не радует, когда чиновники рапортуют о теперешнем хорошем урожае — профицит зерна. Это говорит о том, что мы загубили животноводство. Даже по официальным данным, падеж скота растет, производство крупного рогатого скота убыточное.

Идею продать выращенное зерно на внешние рынки считаю неэффективной. Эффективнее конвертировать его в мясо: вырастить птицу, крупный рогатый скот и экспортировать говядину, свинину, птицу, яйцо. А еще лучше — конечный продукт, даже не полутуши, а колбасы, например. Испания же не продает зерно и сырое мясо, а продает по всему миру хамон и зарабатывает на его экспорте совсем другие деньги.

Для чиновников, понятно, главное — отчитаться, что собрали больше, чем в прошлом году, больше, чем в позапрошлом. Но если посмотреть со стороны — это ужасно, радоваться, что повторили достижения прошлого.

Я бы собрал всех чиновников и спросил: а почему мы не ушли на уровень Польши? Мы на одной широте находимся, что нам мешает конкурировать с Польшей, а не побеждать самих себя сорокалетней давности?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com