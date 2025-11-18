Кембриджский словарь назвал слово года 3 18.11.2025, 13:31

Оно отражает дух 2025-го.

Кембриджский словарь объявил слово года 2025 — парасоциальный. Так называют чувство мнимой близости, которое человек испытывает по отношению к известной личности, с которой никогда не встречался, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Психологи отмечают, что рост подобных односторонних привязанностей заметно меняет культуру фанатов и представление о знаменитостях. Когда, например, певица Тейлор Свифт и спортсмен Трэвис Келси объявили о помолвке, многие поклонники реагировали так, будто являются их близкими друзьями. Все чаще парасоциальные связи возникают и с интернет-инфлюенсерами, и даже с чат-ботами на основе искусственного интеллекта.

Представитель словаря Колин МакИнтош объяснил выбор так: «Парасоциальный — слово, которое отражает дух 2025 года. Когда-то это был узкий научный термин, а теперь им интересуются миллионы людей». По его словам, число поисков этого понятия на сайте словаря резко выросло.

Термин появился еще в 1956 году, когда социологи Чикагского университета заметили, что телезрители воспринимают экранных персонажей почти как членов семьи — телевидение стало «частью дома», формируя иллюзию личных отношений.

Профессор Кембриджского университета Симона Шналль подчеркнула, что многие современные парасоциальные связи становятся нездоровыми: люди начинают доверять инфлюенсерам как близким, а некоторых деятелей онлайн-культуры — воспринимать как авторитетов или даже кумиров.

