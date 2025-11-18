Китай сократил закупки российской нефти на две трети 18.11.2025, 13:38

Санкций США боятся как госкомпании КНР, так и частные покупатели.

Крупные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти ESPO, на которую приходится основная часть морского экспорта из РФ в КНР, после введения Вашингтоном санкций против «Роснефти» и «Лукойла». Избегать ее стали и некоторые частные переработчики, обычно более терпимые к рискам, после того как Евросоюз и Великобритания включили в черные списки НПЗ Shandong Yulong Petrochemical, который был крупным покупателем российской нефти. В совокупности это вызвало на китайском рынке нехарактерную для него тревогу, пишет Bloomberg.

По оценке Rystad Energy, в ноябре среднесуточный импорт российской нефти в Китай может упасть на 500 000–800 000 баррелей, или на две трети от обычного уровня. Из-за отказа китайских НПЗ принимать нефть ESPO в прежних объемах в регионе сформировался ее избыток, что давит на цены: сорт (с учетом транспортных расходов) сейчас предлагается со скидкой к эталонным маркам в $4 за баррель, тогда как в конце октября она составляла 50 центов, а ранее ESPO нередко продавался и вовсе с премией.

Появившийся страх – то, что отличает последние меры США от предыдущих ограничений, говорит Вандана Хари, основатель сингапурской аналитической компании Vanda Insights.

«Санкции США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» могут в некоторой степени стать переломным моментом», — заявил он.

Напомним, в ночь на 23 октября Соединенные Штаты ввели санкции против крупнейших

нефтяных российских компаний — «Роснефть» и «Лукойл». Минфин США

также призвал Россию немедленно согласиться на прекращение огня.

