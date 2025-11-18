закрыть
В Беларуси появится новое высшее учебное заведение

  • 18.11.2025, 13:57
В Беларуси появится новое высшее учебное заведение

Только для «элиты».

В пресс-службе Белорусского государственного университета (БГУ) объявили о создании Высшей школы естественных наук и технологий. Идея ее открытия прозвучала в 2024 году на Республиканском педагогическом совете: тогда Александр Лукашенко поручил сформировать структуру, которая будет готовить специалистов «опережающего уровня». Но учиться там смогут далеко не все.

Программа обучения рассчитана на 5 лет. Первые три курса студенты будут углубленно изучать фундаментальные естественнонаучные дисциплины. На старших акцент сместится на практику: предусмотрены стажировки в научных центрах и профильных организациях, участие в производственных процессах и регулярные выезды на предприятия.

Подготовка студентов пройдет по пяти экспериментальным программам:

интеллектуальные радиофизические системы и технологии;

прикладная физика и информатика;

прикладная математика, механика и информатика;

фундаментальная и прикладная химия;

фундаментальная география.

Один день в неделю полностью отдадут научным исследованиям. Студенты будут развивать собственные проекты, а наиболее перспективные разработки планируется внедрять в отечественное производство, подчеркнули в БГУ.

Около половины учебных занятий построят по индивидуальной модели, с «учётом темпа и потребностей каждого студента». В преподавательский состав войдут эксперты ведущих научных учреждений Беларуси. Отдельные курсы будут читать на английском языке – с участием зарубежных специалистов.

В БГУ отметили, что вне зависимости от специальности каждый выпускник получит комплексные знания по всем направлениям подготовки. Так, студент-физик будет разбираться в географии, а будущий химик – владеть современными IT-инструментами. Такой подход должен сформировать универсального специалиста, считают в пресс-службе вуза.

Старт обучения намечен на следующий учебный год. Однако Высшая школа ориентирована в первую очередь на подготовку одарённой молодёжи – победителей олимпиад, выпускников Лицея БГУ и Национального детского технопарка. Для них зачисление пройдёт по результатам внутреннего собеседования. Остальным абитуриентам потребуется также сдать внутренний экзамен.

