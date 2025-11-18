В панике из-за авианосцев США Мадуро запел песню Леннона о мире 7 18.11.2025, 13:58

1,868

Николас Мадуро

Венесуэльский диктатор боится свержения.

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро вспомнил песню британского музыканта Джона Леннона Imagine в ходе митинга в Каракасе и пропел строчку из нее.

«Делать все ради мира... как там у Леннона», — заявил правитель.

До этого он говорил о напряженных отношениях с США. Собравшиеся на митинге люди подхватили песню, сложив из пальцев фигуру, обозначающую «мир».

«Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Хватит Ливии. Хватит Афганистана», — сказал также Мадуро в ходе выступления.

Напомним, США начали масштабную операцию у Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком. Развернута авианосная ударная группа, что может свидетельствовать о возможной военной интервенции.

