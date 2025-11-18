Белоруса с инвалидностью по зрению высадили из поезда 3 18.11.2025, 14:04

1,544

Разразился скандал.

Парень, имеющий инвалидность по зрению и по закону право на бесплатный проезд, был высажен поздно вечером в темноте на остановке среди леса. Билет стоил 57 копеек.

Инцидент произошел в дизельном поезде «Гомель — Жлобин» еще 17 июля. Мать мальчика не согласна с тем, что никто за это не понес ответственность, пишут «Сильные новости».

Со слов матери, мальчик по закону имеет право на бесплатный проезд — у него инвалидность по зрению. Билет же стоил 57 копеек.

Когда в поезд зашли билетные кассиры, подросток показал удостоверение на телефоне и паспорт. Одну женщину этот вариант устроил, а вторая, со слов матери, сказала, что поскольку оригинала документа нет, то и продолжить путь мальчик не может.

В результате его высадили в 21:50 на станции «Калининский».

Мальчик скинул геолокацию родителям, его встретил отец, но мать была шокирована, что ее ребенка высадили в темноте рядом с лесом.

Женщина обратилась в службу поддержки железной дороги с просьбой предоставить письменный ответ.

После происшествия с ними на связь вышла та самая кассирша с просьбой уладить конфликт, но мать не пошла на уступки.

Версия «БелЖД»

Спустя время пришел и письменный ответ. В организации объяснили, что качество фото было плохим, что не позволило убедиться в подлинности документа.

«Кассир объяснила пассажиру, что при себе необходимо иметь оригинал удостоверения, которое дает право на льготы. Покидать вагон пассажира не просили», — ответили в БелЖД.

Также в организации сказали, что кассир всего лишь уточнила, на этой станции выходит мальчик или нет.

«При подъезде к остановочному пункту «Калининский», после объявления машиниста, кассир повторила для пассажира, что поезд прибывает на эту станцию, уточнив, на этом ли остановочном пункте он выходит. Пассажир при этом разговаривал по телефону, встал и начал собирать вещи, взял велосипед и вышел из вагона», — озвучили свою версию в БелЖД.

Никаких нарушений со стороны сотрудника в организации не выявили.

Мать подростка с этим не согласна.

«Я позвонила сотруднику, который занимался «расследованием» этой ситуации, сказала, что в письме ни слова правды нет, он мне нахамил, сказал: «Женщина, идите в церковь, сегодня праздник, а вы ругаетесь», — рассказала она.

Мать спросила про камеру, которую носят проводники, ей ответили — не работала. Собеседник добавил, что если «не удовлетворил ответ, обращайтесь в Минск. «На этом все и закончилось», — рассказала женщина.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com