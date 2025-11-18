Магазин продал белоруске чипсы без срока годности и не хотел возвращать 2,44 рубля
- 18.11.2025, 14:21
Дело дошло до суда.
Жительница Гомеля 20 марта купила в магазине пачку чипсов Lay’s со вкусом сыра, после которых ей стало плохо и пришлось обращаться к врачу. Оказалось, что на упаковке не было заводской даты изготовления и срока реализации.
Вместо них на пачке были отдельные наклейки, когда сделаны чипсы и когда истекает их срок годности. Покупательница обращалась в магазин, но там не пошли ей навстречу, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.
Тогда женщина пошла в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи чипсов, взыскать с магазина их стоимость, неустойку и компенсацию морального вреда.
Представитель магазина в суде пояснила, что товар был уценен на 20% из-за помятой упаковки. Но журнала об уценке товара со сведениями, внесенными до 20 марта, в магазине не было. Суд установил: наклейки нанесли работники магазина, что противоречит техрегламентам и закону о защите прав потребителей. Также суд пришел к выводу, что покупательнице стало плохо именно после чипсов.
В итоге суд расторг договор купли-продажи и обязал магазин вернуть стоимость товара — 2,44 рубля. Кроме того, суд взыскал неустойку за время с 12 апреля по 16 сентября — 3,86 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 300 рублей.
Решение вступило в законную силу.