Магазин продал белоруске чипсы без срока годности и не хотел возвращать 2,44 рубля 18.11.2025, 14:21

Дело дошло до суда.

Жительница Гомеля 20 марта купила в магазине пачку чипсов Lay’s со вкусом сыра, после которых ей стало плохо и пришлось обращаться к врачу. Оказалось, что на упаковке не было заводской даты изготовления и срока реализации.

Вместо них на пачке были отдельные наклейки, когда сделаны чипсы и когда истекает их срок годности. Покупательница обращалась в магазин, но там не пошли ей навстречу, сообщает пресс-служба Гомельского областного суда.

Тогда женщина пошла в суд, чтобы расторгнуть договор купли-продажи чипсов, взыскать с магазина их стоимость, неустойку и компенсацию морального вреда.

Представитель магазина в суде пояснила, что товар был уценен на 20% из-за помятой упаковки. Но журнала об уценке товара со сведениями, внесенными до 20 марта, в магазине не было. Суд установил: наклейки нанесли работники магазина, что противоречит техрегламентам и закону о защите прав потребителей. Также суд пришел к выводу, что покупательнице стало плохо именно после чипсов.

В итоге суд расторг договор купли-продажи и обязал магазин вернуть стоимость товара — 2,44 рубля. Кроме того, суд взыскал неустойку за время с 12 апреля по 16 сентября — 3,86 рубля, а также компенсацию морального вреда в размере 300 рублей.

Решение вступило в законную силу.

