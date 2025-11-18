Президент Финляндии — Трампу: Пора использовать «дубинку» против Путина 18.11.2025, 14:20

Александр Стубб

Александр Стубб призывает Вашингтон усилить давление на Кремль.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Соединенные Штаты должны усилить экономическое давление на Россию, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров по Украине, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Стубба, Трамп уже пробовал «пряник» — дипломатические шаги и телефонные переговоры с Путиным, но, убедившись в нежелании Москвы идти на перемирие, США должны действовать с помощью «дубинки».

Ранее Трамп ввел ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», что, по словам Стубба, является правильным шагом. Он также подчеркнул, что «Путин прислушивается только к олигархам», и экономическое давление на них может заставить Москву изменить позицию.

На вопрос о прямых переговорах Европы с Путиным, Стубб отметил, что такой шаг возможен, но должен быть скоординирован с США. На данный момент финский президент доволен ведущей ролью Вашингтона в урегулировании конфликта и поддержке Украины.

Стубб выразил скептицизм относительно скорого прекращения огня. Он уточнил, что даже после встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и западными партнерами пока «не видно предпосылок» для перемирия. По его мнению, лучший способ приблизить мир — продолжать давление на Россию и поддерживать Украину.

Финский лидер также прокомментировал обсуждение ЕС о финансировании Украины после первого квартала 2026 года. Одним из вариантов является частичное использование замороженных российских активов, но Стубб предлагает комбинировать несколько инструментов — бюджет ЕС, заимствования и средства с российских активов.

Он добавил, что взрывы на польской железной дороге, используемой для поставок помощи Украине, стали «новой нормой», и призвал сохранять спокойствие.

