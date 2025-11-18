Солдат армии РФ «обрадовал» маму новостью, что пойдет воевать на стороне Украины 1 18.11.2025, 14:26

Момент показали на видео.

Российский оккупант попал в плен и позвонил маме, чтобы сказать, что больше не вернется в РФ, а пойдет воевать на стороне Украины. Спойлер — маме новость не понравилась.

Видео со звонком сегодня, 18 ноября, опубликовали в Telegram-канале «Бутусов Плюс». 21-летний солдат Руслан Дмитриев, который из Воронежской области РФ, позвонил своей маме, чтобы рассказать о плене и условиях в российской армии.

Парень начал жаловаться, что власти России отправляют солдат как «мясо» на фронт. В украинском плену тем временем хорошие условия и человеческое отношение, рассказывает оккупант.

Также россиянин рассказал, что решил больше не возвращаться домой, а перейти на сторону Украины и воевать за ВСУ. Эта новость маме, мягко говоря, не понравилась. «Ты что обнаглел?», — сказала женщина и начала заводить тему за дезертирство. Тогда парень осознал, что она волнуется не столько за родного сына, сколько за выплаты, которые можно получить за него.

«Что важнее: живой сын или деньги?», — говорит парень на видео. В ответ он получает подтверждение, что она все-таки надеялась на финансовую составляющую больше, чем на возвращение или жизнь Руслана.

