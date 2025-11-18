Белорусов перед повышением начнут проверять на специальной машине 6 18.11.2025, 17:43

9,774

Лукашенко, скорее всего, проверку не прошел бы.

В государственной организации «Белэнерго» придумали новый способ проверки профессиональных качеств своих сотрудников.

Специалисты учебного центра начали проводить для работников тестирование на психофизиологическом диагностическом комплексе ROZOOM.

Считается, что этот аппарат всего за полчаса может составить что-то вроде карты здоровья психики и организма человека.

Комплекс может оценить общее физическое состояние и ресурс организма, а также стабильность нервной системы.

Кроме того, результаты теста дают психологический портрет человека: его возможности концентрации внимания, адаптации и стрессоустойчивости.

В «Белэнерго» подчеркнули, что тестирование не является медицинским обследованием. Скорее, это точная диагностика ключевых ресурсов человека.

Потенциал устройства собираются использовать в том числе для оценки кандидатов на руководящие должности.

«Это инновационный и объективный подход, который позволяет понять, готов ли специалист к повышенной ответственности, и помочь ему развить свои сильные стороны», – отметили в организации.

Возможно ли, что подобное тестирование будет вводиться и на других госпредприятиях, в «Белэнерго» не уточнили.

