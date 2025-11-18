Трамп загоняет экономику Путина в угол
- 18.11.2025, 17:52
Комбинация американских санкций и украинских ударов дает результат.
Президент США Дональд Трамп объявил о подготовке жесткого законодательства, которое введет санкции против стран, торгующих с Россией. Об этом он заявил в воскресенье, подчеркивая, что республиканцы в Конгрессе готовы к действиям. Это следует за октябрьскими санкциями против нефтяных гигантов «Роснефти» и «Лукойла» и их дочерних компаний, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
Берлинский аналитик Томас О’Доннелл в беседе с отметил, что комбинация американских санкций и украинских ударов по российским НПЗ может «парализовать Россию как нефтяное государство». По его словам, это эскалация совместной атаки США и Украины на московские доходы от нефти, что нанесет «огромный ущерб» экономике РФ.
Сделка важна: ограничение нефтегазовых доходов России — ключ к давлению на Владимира Путина для переговоров по Украине. Октябрьские меры уже привели к тому, что китайские нефтепереработчики, включая Sinopec и PetroChina, приостановили закупки российской нефти. Аналогично, крупные индийские НПЗ отказались от декабрьских поставок, по данным Bloomberg.
Законопроект, поддержанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает тарифы до 500% на импорт из стран, покупающих российскую энергию без помощи Украине. Основные цели — Китай и Индия, ключевые покупатели дисконтной российской нефти. Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун признал готовность к голосованию, но без жестких сроков.
Эксперт Алекс Адамо считает, что такие шаги загоняют экономику Путина в угол, вынуждая к компромиссам. Трамп также упомянул возможное включение Ирана в список.