Как сделка Украины по Rafale может переломить ход войны против России 4 18.11.2025, 18:04

Зеленский назвал сделку исторической.

Париж и Киев подписали 10-летнее оборонное соглашение, в рамках которого Украина получит 100 многоцелевых истребителей Dassault Rafale, а также радары, запасы ракет и управляемых бомб, а также восемь зенитно-ракетных комплексов SAMP/T. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на авиабазе под Парижем, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

«Это историческое соглашение усиливает нашу армию и защищает наше небо», — заявил Зеленский.

Rafale четвертого поколения станут самым современным дополнением к украинскому авиапарку, куда уже вошли французские Mirage 2000, американские F-16 и советские самолеты, полученные от союзников. Ведутся переговоры о возможных поставках шведских Gripen.

Несмотря на то, что российские ВКС превосходят украинские по численности и технологическому уровню, эксперты отмечают слабую эффективность российской авиации за почти четыре года войны.

Однако быстрого эффекта от Rafale ждать не стоит: подготовка пилотов и техперсонала займет значительное время. Глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко назвал соглашение «политическим ударом по России».

Франция уже успешно экспортировала Rafale в Катар, ОАЭ и другие страны. Для Европы поставки Киеву проходят на фоне истощения собственных запасов вооружений и опасений возможной российской агрессии в ближайшие годы.

Переговоры о прекращении огня, инициированные США, пока зашли в тупик, несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа завершить войну за 24 часа. Символично, что соглашение подписано на фоне продолжающихся российских атак и усиления запросов Украины на современные системы ПВО и авиацию.

