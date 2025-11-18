закрыть
Белорусов предупредили о 5-часовых проблемах с банкоматами и наличными.

  • 18.11.2025, 18:16
  • 3,678
Когда?

В пресс-службе Банковского процессингового центра (БПЦ) не устают предупреждать о технологических работах. На сей раз проблемы с картами многих банков могут возникнуть на предстоящих выходных, а точнее с 00:00 до 05:00 22 ноября, то есть в ночь на субботу. Журналисты Smartpress.by узнали подробности.

По данным БПЦ, на протяжении указанных пяти часов возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, которые пользуются услугами Центра. Отметим, что на сегодняшний день это целый ряд финучреждений Беларуси, среди которых «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Паритетбанк», «Банк «Решение», «Нео Банк Азия», «Цептер Банк», «БСБ Банк» и др.

Так, в ночь на субботу некоторым клиентам могут быть недоступны пункты выдачи наличных, устройства самообслуживания и банкоматы. Поэтому если вы не планируете сидеть дома, лучше всего запастись наличными заранее.

