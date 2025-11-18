Испания выделит миллиард евро Украине
- 18.11.2025, 18:20
На покупку оружия для Украины.
Испания в ближайшее время выделит миллиард евро на закупку военной техники у Соединенных Штатов для передачи Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает El Pais.
Отмечается, что этот пакет помощи будет в дополнение к пакету помощи для украинской энергетической инфраструктуры. Также сообщалось, что новый пакет помощи должен обеспечить Украине усиление противовоздушной обороны.
Спикер Конгресса Франсина Арменголь и председатель Сената Педро Роллан приняли президента Украины Владимира Зеленского в Зале затерянных лестниц Конгресса депутатов в Мадриде.
Во время своего третьего визита в Испанию президент Украины также планирует встретиться с королем Фелипе VI и премьер-министром Педро Санчесом.