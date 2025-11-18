закрыть
19 ноября 2025, среда, 0:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Испания выделит миллиард евро Украине

  • 18.11.2025, 18:20
  • 1,054
Испания выделит миллиард евро Украине

На покупку оружия для Украины.

Испания в ближайшее время выделит миллиард евро на закупку военной техники у Соединенных Штатов для передачи Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает El Pais.

Отмечается, что этот пакет помощи будет в дополнение к пакету помощи для украинской энергетической инфраструктуры. Также сообщалось, что новый пакет помощи должен обеспечить Украине усиление противовоздушной обороны.

Спикер Конгресса Франсина Арменголь и председатель Сената Педро Роллан приняли президента Украины Владимира Зеленского в Зале затерянных лестниц Конгресса депутатов в Мадриде.

Во время своего третьего визита в Испанию президент Украины также планирует встретиться с королем Фелипе VI и премьер-министром Педро Санчесом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников