Испания выделит миллиард евро Украине 18.11.2025, 18:20

1,054

На покупку оружия для Украины.

Испания в ближайшее время выделит миллиард евро на закупку военной техники у Соединенных Штатов для передачи Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает El Pais.

Отмечается, что этот пакет помощи будет в дополнение к пакету помощи для украинской энергетической инфраструктуры. Также сообщалось, что новый пакет помощи должен обеспечить Украине усиление противовоздушной обороны.

Спикер Конгресса Франсина Арменголь и председатель Сената Педро Роллан приняли президента Украины Владимира Зеленского в Зале затерянных лестниц Конгресса депутатов в Мадриде.

Во время своего третьего визита в Испанию президент Украины также планирует встретиться с королем Фелипе VI и премьер-министром Педро Санчесом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com