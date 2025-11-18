Китайский Chery провалил трюк Range Rover 3 18.11.2025, 18:23

6,284

SUV скатился с лестницы «Врат Небес».

Китайский автопроизводитель Chery попытался повторить знаменитый трюк Range Rover 2018 года — подъем по 999 ступеням к пещере Тяньмэнь (Врата Небес) в провинции Хунань. Тогда Range Rover Sport успешно преодолел древнюю лестницу, а видео набрало 6,7 млн просмотров и стало одной из самых ярких реклам в истории бренда, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Для повторения рекорда Chery выбрала новый гибридный внедорожник Fulwin X3L ярко-желтого цвета, который внешне сильно напоминает актуальные модели Land Rover и Range Rover. Мощность топовой версии достигает 422 л.с.

Однако попытка закончилась громким провалом. На видео видно, как SUV поднялся примерно до середины лестницы, после чего начал буксовать. Водитель нажал газ «в пол», но автомобиль сорвался назад и врезался в ограждение.

Chery оперативно опубликовала извинения: «12 ноября 2025 года во время теста «произошел непредвиденный инцидент из-за отсоединения и намотки страховочного троса на колесо, что привело к потере тяги». Компания подчеркнула, что лестница — памятник возрастом более 1700 лет, и пообещала взять на себя ответственность за ущерб.

Вместо желаемого вирусного успеха Chery получила миллионы просмотров с насмешками и обвинениями в копировании дизайна Range Rover.

