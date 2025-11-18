РФ насильно мобилизовала в свою армию более 46 тысяч украинцев 5 18.11.2025, 18:25

4,850

Больше всего граждан Украины оказались во вражеском войске из Крыма.

Россия принудительно мобилизовала 46327 украинцев, которые проживали на временно оккупированных территориях (ВОТ). Больше всего граждан оказались во вражеском войске из Крыма.

Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов на Третьей международной конференции Crimea Global, которого цитирует «Укринформ».

«Мы установили, что с оккупированных территорий, из аннексированного Крыма принудительно мобилизовано 46327 наших граждан. Эти люди воюют против нас», - подчеркнул он.

Согласно данным Усова, в Донецкой области было насильно мобилизовано 5368 украинцев, Луганской - 4650, Запорожской - 560, Херсонской - 478. В Крыму мобилизовали 35272 украинцев, 5368 - в Севастополе.

Секретарь Коордштаба отметил, что такие данные зафиксированы за все время полномасштабной войны, по июль текущего года. Их привела военная разведка Украины, после чего подтвердила страна-агрессор.

Усов рассказал, что сейчас 16% пленных в лагерях для военнопленных Украины - именно украинцы, из которых 6% проживали на территории оккупированного Крыма.

Он также заявил, что в Верховную Раду хотят внести законодательные изменения, которые позволят не возвращать во время обменов в страну-агрессора украинцев с ВОТ.

«Должны принимать правильное решение, когда идет запрос от российской стороны на их обмен, потому что происходит обмен украинцев на украинцев. Мы должны делать все, чтобы они не возвращались в РФ, а оставались в Украине», - подчеркнул Усов.

По его словам, суды Украины уже вынесли оправдательные приговоры в отношении некоторых украинцев, которые находятся в плену на территории страны.

