Украина вышибла еще один российский НПЗ: остановлен один из крупнейших заводов 4 18.11.2025, 23:57

5,326

Рязанский НПЗ «Роснефти» полностью парализован.

Рязанский НПЗ «Роснефти», снабжающий топливом московский регион, остановил переработку нефти после атаки украинского дрона 15 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Крупнейший завод «Роснефти», который в прошлом году переработал 13,1 млн тонн сырья и обеспечил 5% суммарной мощности НПЗ в России, будет простаивать как минимум до конца месяца, пояснил один из собеседников агентства.

Как отмечает The Moscow Times, в результате налета БПЛА в субботу на заводе возник пожар, и, по словам источников Reuters, была выведена из работы основная установка переработки нефти, на которую приходилось 48% мощности НПЗ — 8 млн тонн в год.

23 октября Рязанский НПЗ уже останавливал часть мощностей из-за атаки дронов: тогда на заводе вышла из строя установка первичной переработки АВТ-4 и ряд соседних установок, из-за чего НПЗ потерял около четверти переработки нефти. Теперь же завод полностью парализован: встали все установки, сказали источники Reuters.

Из-за беспилотников Рязанский НПЗ уже останавливал часть мощностей в августе, а затем еще раз в сентябре. В прошлом году завод произвел 2,3 миллиона тонн автобензина, 3,4 миллиона тонн дизтоплива, 4,2 миллиона тонн мазута.

Рязанский НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск в ноябре из-за налетов БПЛА. 3 ноября встал Туапсинский НПЗ «Роснефти», 6 ноября — Волгоградский НПЗ «Лукойла», 10 ноября — «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области, 11 ноября — Саратовский НПЗ «Роснефти». Ремонт последнего затянется до конца месяца, говорили источники Reuters ранее.

По данным собеседников агентства, знакомых с закрытой отраслевой статистикой, в августе–октябре после череды атак БПЛА переработка нефти в России упала на 6% относительно июля и столько же — в годовом выражении. Накопленным итогом за 10 месяцев нефтезаводы потеряли 3% по сравнению с прошлым годом, который уже стал для отрасли худшим за последние 12 лет.

Официальную статистику производства бензина в РФ власти засекретили в 2024 году, ссылаясь на риски рыночных «спекуляций».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com