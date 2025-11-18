закрыть
19 ноября 2025, среда, 0:56
Украина вышибла еще один российский НПЗ: остановлен один из крупнейших заводов

  • 18.11.2025, 23:57
  • 5,326
Украина вышибла еще один российский НПЗ: остановлен один из крупнейших заводов

Рязанский НПЗ «Роснефти» полностью парализован.

Рязанский НПЗ «Роснефти», снабжающий топливом московский регион, остановил переработку нефти после атаки украинского дрона 15 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Крупнейший завод «Роснефти», который в прошлом году переработал 13,1 млн тонн сырья и обеспечил 5% суммарной мощности НПЗ в России, будет простаивать как минимум до конца месяца, пояснил один из собеседников агентства.

Как отмечает The Moscow Times, в результате налета БПЛА в субботу на заводе возник пожар, и, по словам источников Reuters, была выведена из работы основная установка переработки нефти, на которую приходилось 48% мощности НПЗ — 8 млн тонн в год.

23 октября Рязанский НПЗ уже останавливал часть мощностей из-за атаки дронов: тогда на заводе вышла из строя установка первичной переработки АВТ-4 и ряд соседних установок, из-за чего НПЗ потерял около четверти переработки нефти. Теперь же завод полностью парализован: встали все установки, сказали источники Reuters.

Из-за беспилотников Рязанский НПЗ уже останавливал часть мощностей в августе, а затем еще раз в сентябре. В прошлом году завод произвел 2,3 миллиона тонн автобензина, 3,4 миллиона тонн дизтоплива, 4,2 миллиона тонн мазута.

Рязанский НПЗ стал пятым нефтезаводом, остановившим выпуск в ноябре из-за налетов БПЛА. 3 ноября встал Туапсинский НПЗ «Роснефти», 6 ноября — Волгоградский НПЗ «Лукойла», 10 ноября — «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области, 11 ноября — Саратовский НПЗ «Роснефти». Ремонт последнего затянется до конца месяца, говорили источники Reuters ранее.

По данным собеседников агентства, знакомых с закрытой отраслевой статистикой, в августе–октябре после череды атак БПЛА переработка нефти в России упала на 6% относительно июля и столько же — в годовом выражении. Накопленным итогом за 10 месяцев нефтезаводы потеряли 3% по сравнению с прошлым годом, который уже стал для отрасли худшим за последние 12 лет.

Официальную статистику производства бензина в РФ власти засекретили в 2024 году, ссылаясь на риски рыночных «спекуляций».

