19 ноября 2025, среда, 0:56
Белорус поймал огромного «крокодила» и вовсю хвастается

6
  • 18.11.2025, 19:25
  • 8,736
Белорус поймал огромного «крокодила» и вовсю хвастается

Очередной рыбак удивил своим трофеем.

Какая только рыба не водится в Беларуси. Полно и рыбаков, готовых ее выловить и потом хвастаться в интернете и не только, пишет «Точка».

На этот раз гигантскую щуку поймали вблизи деревни Ковалевичи в Пуховичском районе, что в Минской области.

Мужчина с радостью показал в TikTok, какую рыбу он поймал.

@carpfisher.by #платнаярыбалка #рыбалканащуку #рыбалкаКовалевичи #рыбалкаБеларусь ♬ оригинальный звук - Рыбалка Ковалевичи

- Я считаю, что это крокодил, – рассказал один из рыбаков.

В итоге после взвешивания это оказалась щука весом 7,8 кг. Выглядит она реально огромной.

Что интересно, многие комментаторы оказались солидарны с автором ролика. Видимо, тоже рыбаки.

Скорее всего, у них свое дружное мужское комьюнити, едких отзывов почти не было. Люди даже радовались, что редко встретишь в TikTok. Как правило – завидуют.

Вот что пишут:

«Супер, трофей, я месяц назад в Столбцах достал 7,100».

«Красавчик. Я всегда мечтал о таком трофее, но попадались до полутора кг».

«Парни, красавцы, я это лично видел».

«Я тоже слышал, что они орали от счастья»

«Отпустили?»

«Нет. Таких «крокодилов» дорого содержать. Кушают мелких карпов и щук».

И это лишь малая часть комментариев.

