Белорус поймал огромного «крокодила» и вовсю хвастается

Белорус поймал огромного «крокодила» и вовсю хвастается6
- 18.11.2025, 19:25
- 8,736
Очередной рыбак удивил своим трофеем.
Какая только рыба не водится в Беларуси. Полно и рыбаков, готовых ее выловить и потом хвастаться в интернете и не только, пишет «Точка».
На этот раз гигантскую щуку поймали вблизи деревни Ковалевичи в Пуховичском районе, что в Минской области.
Мужчина с радостью показал в TikTok, какую рыбу он поймал.
@carpfisher.by #платнаярыбалка #рыбалканащуку #рыбалкаКовалевичи #рыбалкаБеларусь ♬ оригинальный звук - Рыбалка Ковалевичи
- Я считаю, что это крокодил, – рассказал один из рыбаков.
В итоге после взвешивания это оказалась щука весом 7,8 кг. Выглядит она реально огромной.
Что интересно, многие комментаторы оказались солидарны с автором ролика. Видимо, тоже рыбаки.
Скорее всего, у них свое дружное мужское комьюнити, едких отзывов почти не было. Люди даже радовались, что редко встретишь в TikTok. Как правило – завидуют.
Вот что пишут:
«Супер, трофей, я месяц назад в Столбцах достал 7,100».
«Красавчик. Я всегда мечтал о таком трофее, но попадались до полутора кг».
«Парни, красавцы, я это лично видел».
«Я тоже слышал, что они орали от счастья»
«Отпустили?»
«Нет. Таких «крокодилов» дорого содержать. Кушают мелких карпов и щук».
И это лишь малая часть комментариев.