Белорус поймал огромного «крокодила» и вовсю хвастается 6 18.11.2025, 19:25

8,736

Очередной рыбак удивил своим трофеем.

Какая только рыба не водится в Беларуси. Полно и рыбаков, готовых ее выловить и потом хвастаться в интернете и не только, пишет «Точка».

На этот раз гигантскую щуку поймали вблизи деревни Ковалевичи в Пуховичском районе, что в Минской области.

Мужчина с радостью показал в TikTok, какую рыбу он поймал.

- Я считаю, что это крокодил, – рассказал один из рыбаков.

В итоге после взвешивания это оказалась щука весом 7,8 кг. Выглядит она реально огромной.

Что интересно, многие комментаторы оказались солидарны с автором ролика. Видимо, тоже рыбаки.

Скорее всего, у них свое дружное мужское комьюнити, едких отзывов почти не было. Люди даже радовались, что редко встретишь в TikTok. Как правило – завидуют.

Вот что пишут:

«Супер, трофей, я месяц назад в Столбцах достал 7,100».

«Красавчик. Я всегда мечтал о таком трофее, но попадались до полутора кг».

«Парни, красавцы, я это лично видел».

«Я тоже слышал, что они орали от счастья»

«Отпустили?»

«Нет. Таких «крокодилов» дорого содержать. Кушают мелких карпов и щук».

И это лишь малая часть комментариев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com