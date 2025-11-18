закрыть
19 ноября 2025, среда, 0:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Экс-глава МИД Литвы: Трамп не любит отстающих

  • 18.11.2025, 19:33
  • 2,252
Экс-глава МИД Литвы: Трамп не любит отстающих

Путин ведет себя высокомерно, и не понимает, что уже проигрывает.

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис убежден, что Трамп всегда симпатизируют побеждающей стороне. В первый месяц второго срока Трамп жестко отчитал президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, заявив, что у Украины «нет козырей». Уже через несколько месяцев тон президента США изменился, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

После украинского наступления в Курской области, ударов по НПЗ (падение добычи нефти на 17–40 %) и анонса крылатой ракеты «Фламинго» с дальностью 3000+ км Трамп стал называть Путина «абсолютно сумасшедшим».

«Трамп не любит отстающих, Путин же ведет себя высокомерно, продолжая медленное наступление огромной ценой, и не понимает, что уже проигрывает», — говорит Ландсбергис.

Европа же, по мнению автора, весь год только «объявляет планы». Перевооружение идет медленно, а предлагаемый «план перемирия» сводится к заморозке линии фронта и сдаче востока Украины. Такой подход лишь подтверждает мнение MAGA и самого Трампа, что ЕС — бюрократическая и нерешительная структура, созданная «чтобы надувать США».

Ландсбергис призывает Европу перенять украинский подход: резко нарастить сдерживание до уровня, который действительно сдерживает. Конкретные шаги: постоянное размещение немецких войск в Литве, совместная с Украиной система ПВО против дронов, реальные поставки оружия.

«Только показав, что мы готовы драться за свои ценности и землю, мы заставим Путина заплатить высокую цену за любую провокацию и напомним Трампу, почему Европу стоит поддерживать», — заключает экс-министр. Литва, находящаяся между Беларусью и Калининградом, хорошо понимает цену слабости. Сувалкский коридор остается самым уязвимым участком НАТО.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип
Горький ноябрь
Горький ноябрь Ирина Халип
Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников