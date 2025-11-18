Экс-глава МИД Литвы: Трамп не любит отстающих
Путин ведет себя высокомерно, и не понимает, что уже проигрывает.
Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис убежден, что Трамп всегда симпатизируют побеждающей стороне. В первый месяц второго срока Трамп жестко отчитал президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, заявив, что у Украины «нет козырей». Уже через несколько месяцев тон президента США изменился, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
После украинского наступления в Курской области, ударов по НПЗ (падение добычи нефти на 17–40 %) и анонса крылатой ракеты «Фламинго» с дальностью 3000+ км Трамп стал называть Путина «абсолютно сумасшедшим».
«Трамп не любит отстающих, Путин же ведет себя высокомерно, продолжая медленное наступление огромной ценой, и не понимает, что уже проигрывает», — говорит Ландсбергис.
Европа же, по мнению автора, весь год только «объявляет планы». Перевооружение идет медленно, а предлагаемый «план перемирия» сводится к заморозке линии фронта и сдаче востока Украины. Такой подход лишь подтверждает мнение MAGA и самого Трампа, что ЕС — бюрократическая и нерешительная структура, созданная «чтобы надувать США».
Ландсбергис призывает Европу перенять украинский подход: резко нарастить сдерживание до уровня, который действительно сдерживает. Конкретные шаги: постоянное размещение немецких войск в Литве, совместная с Украиной система ПВО против дронов, реальные поставки оружия.
«Только показав, что мы готовы драться за свои ценности и землю, мы заставим Путина заплатить высокую цену за любую провокацию и напомним Трампу, почему Европу стоит поддерживать», — заключает экс-министр. Литва, находящаяся между Беларусью и Калининградом, хорошо понимает цену слабости. Сувалкский коридор остается самым уязвимым участком НАТО.