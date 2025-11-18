Украинские пограничники уничтожили на фронте китайскую РСЗО 18.11.2025, 19:40

Количество ликвидированных российских штурмовиков на том направлении достигает сотни.

Украинские пограничники уничтожили на фронте китайскую реактивную систему залпового огня (РСЗО), сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Так подразделение «Феникс» уничтожило китайскую РСЗО на подступах к Константиновке.

«На Торецком направлении пограничники поразили китайскую реактивную систему залпового огня Тип-63, тяжелую бронетехнику и дроны. Количество ликвидированных российских штурмовиков достигает сотни, а логистика противника на этом направлении постоянно страдает от наших операторов БПЛА», – сообщили в ГПСУ.

Мастерство оператора FPV-дрона, подчеркивают пограничники, заключается в том, чтобы сбить вражеский дрон, при этом сохранив собственный. Именно такой пилотаж и демонстрируют украинцы на подступах к Константиновке.

Согласно открытым источникам, «Тип 63» – реактивная система залпового огня китайского производства. Разработка РСЗО калибра 107 мм велась в КНР заводом N 847.

