«Это абсолютный маразм»

Белоруска пожаловалась, что ушла в роуминге в минус на почти $1300.

Клиентка белoрусского мобильного оператора МТС пожаловалась на крайне дорогостоящий роуминг. По ее словам, за использование 45,3 МБ в роуминге выставили счет более чем в 4400 рублей, пишет Telegraf.news.

Скринами расходных операций по счету белoруска поделилась в Threads, наглядно показав, как за считаные секунды можно уйти в минус на 4400 рублей.

«Хочу сразу обосновать, я не пользовалась интернетом, не звонила, не писала смс, у меня соскочил на пару секунд режим полета, потому что я пыталась отключить роуминг в настройках телефона, чтобы избежать подобного», — пояснила авторка поста.

Пользователи соцсети назвали «абсолютным маразмом» такие заоблачные цены на роуминг. Простые математические подсчеты показывают, что 1 МБ трафика в роуминге обошелся девушке примерно в 97,7 рубля.

«Такое в принципе невозможно оправдать никак, зачем такие тарифы делать? Никто в принципе не будет этим пользоваться, это просто какой-то антимаркетинг», — возмутился один из комментаторов.

Другие, наоборот, встали на сторону мобильного оператора, отметив, что условия пользования сетью за границей подробно расписаны на официальных сайтах операторов и с этими условиями необходимо ознакомиться до поездки во избежание подобных эксцессов.

«Человек взрослый и вроде бы умный, должен знать, что роуминг дорого! Вы сами не выключили передачу данных, а просто нажали режим полета! МТС тут причем?» — задался вопросом один из комментаторов.

Нашлись и те, кто решил помочь автору поста практическим советом, рекомендовав обратиться напрямую к мобильному оператору и написать заявление на пересмотр суммы долга, расписав в деталях обстоятельства, при которых произошло незапланированное использование трафика

«Было нечто похожее, на балансе -1250 рублей после 35 МБ интернета в ЕС. После рассмотрения заявления снизили задолженность почти до 200 рублей (на 85% почти), и это более, чем приемлемо», — поделился собственным похожим опытом один из пользователей сети.

Сам оператор МТС составил подробную инструкцию, как отключить роуминг на время поездки за границу. Сделать это можно, как обратившись в салон связи, так и через приложение или набрав определенную команду на телефоне.

