Ученые разгадали вековую тайну рептилий 18.11.2025, 19:58

3,514

Специалисты изучили их ДНК.

Почти 150 лет ученые принимали хамелеона Пиноккио (Caluma gallus) за чистую монету. Однако теперь повторное исследование показало, что он на самом деле представляет собой многовидовой организм с удлиненными мордами, пишет Popular Science (перевод - «Фокус»).

Известно, что более 40% известных видов хамелеонов обитают на острове Мадагаскар, расположенном у побережья Восточной Африки. Эти рептилии отличаются баллистическим языком, используемым для заглатывания добычи, способностью менять окраску и глазами, способными двигаться независимо друг от друга. Однако самец хамелеона Пиноккио обладает еще одной поразительной особенностью: бугристым и очень длинным носом.

Хамелеон Пиноккион, так же известный как копьеносый хамелеон, впервые был описан в 1877 году и был назван в честь латинского слова, означающего «петух». Это сравнение вполне объяснимо, однако со временем хамелеон стал более известен как Пиноккио.

Десятилетиями ученые знали, что форма и размер носового придатка хамелеона Пиноккио различаются у разных животных, но считали, что это просто уникальная физиологическая особенность. В новом исследовании ученые из Баварской государственной коллекции естественной истории в Германии использовали метод, известный как музеомика, чтобы получить и изучить последовательность ДНК, собранные из старых музейных экспонатов. Один из исследованных образцов датируется 1836 годом.

По словам ученых, изучив ДНК им удалось обнаружить таксономическую ошибку, которая насчитывает почти полтора столетия. Генетический анализ показал, что хамелеоны Пиноккио фактически обманули предыдущие исследования.

Соавтор исследования Фрэнк Глоу отмечает, что им с коллегами удалось подтвердить, что нос каждого хамелеона на самом деле способен быстро меняться по форме, цвету и длине. Предполагается, что их эволюция, вероятно, обусловлена соответствующими предпочтениями самок при выборе партнера.

Отметим, что сегодня некоторые ящерицы, ранее считавшиеся C. gallus, теперь классифицированы как Calumma pinocchio. Кроме того, был выделен второй новый вид — Calumma hofreiteri, помимо другого хамелеона, Calumma nasutum.

