Сейм Польши выбрал нового маршалка 1 18.11.2025, 20:29

Теперь его будет возглавлять Влодзимеж Чажасты.

В Польше новым маршалком (спикером) Сейма во вторник был избран Влодзимеж Чажастый. Он сменил Шимона Холовню, лидера движения «Польша 2050», сообщает PAP.

За Чажастого сегодня проголосовали 236 депутатов Сейма, против высказались 209, воздержались двое. Для избрания ему было достаточно 224 голоса.

Отметим, что партии «Гражданская коалиция» (КО), Польская народная партия (PSL), «Польша 2050» и «Левые» проголосовали за избрание Влодзимежа Чажастого новым спикером Сейма. Политики из фракций «Право и справедливость» (PiS), «Конфедерация» (Konfederacja) и «Вместе» проголосовали против.

Действующий маршал Сейма Шимон Холовня подписал заявление об отставке с этой должности в прошлый четверг (13 ноября). Это соответствует коалиционному соглашению, согласно которому Влодзимеж Чажастый сменит его на посту маршалка во второй половине срока полномочий.

