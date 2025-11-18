«Их там тысячи» 2 18.11.2025, 20:34

9,002

Минчанка показала, кто «отдыхает» в детском развлекательном центре.

Минчанка рассказала в TikTok, что увидела таракана в детском развлекательном центре «Карамелька». После этого заведение проверили, сообщают «Минск-Новости».

— Я не знаю, где беда — на фудкорте или это из Green тараканы бегут на батутах прыгать. Это, конечно, какая-то жесть. На третьем этаже, в «Карамельке», где есть детское пространство, лабиринты, батуты, я встретила тараканов. До этого рассказывали наши друзья о том, что в туалете на первом этаже включаешь свет, а там их тысячи разбегаются. Но своими глазами я не видела этой прелести здесь, — сказала горожанка.

За три дня видео набрало более 40 тыс. просмотров. Большинство пользователей согласились с мнением о том, что «самое главное — домой не принести таких соседей». Также популярным оказался шуточный комментарий: «тараканы просто тоже хотят на батуты».

Вместе с тем специалисты центра гигиены и эпидемиологии Первомайского района отнеслись к видео более серьезно, чем пользователи соцсети, и проверили развлекательный центр.

— Проведено обследование ООО «Арена игр плюс». Насекомых на момент обследования не обнаружено, однако установлены иные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Начат административный процесс в отношении ответственного должностного лица, — рассказали врачи-гигиенисты.

