Москва оказалась под атакой БПЛА и не только

Москва оказалась под атакой БПЛА и не только3
- 18.11.2025, 20:43
- 11,866
На столицу РФ полетела «новинка».
В России вновь заявляют об атаке беспилотников на Москву. По данным местных пабликов, по направлению к российской столице двигались украинские дроны, а также «новинки» – три воздушных шара с боевой частью, пишет dialog.ua.
Российские власти поспешили отчитаться о работе ПВО, но детали по факту остаются неясными, возможно, речь идет о прилетах.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО сбила якобы три беспилотника. При этом другие источники сообщают о перехватах не только над городом, но и в подмосковной Кубинке, а также в нескольких соседних регионах.
На время инцидента в аэропортах Внуково и Шереметьево ввели ограничения на вылеты и прилеты, что фактически парализовало работу воздушной гавани столицы. Это уже далеко не первый случай, когда атаки дронов приводят к сбоям в работе московских аэропортов – такая тенденция в некотором смысле стала привычной.
Впервые тревога из-за «малоразмерного воздушного шара» была объявлена и в Рязанской области.