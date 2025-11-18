«Решимость Трампа только усиливается» 3 18.11.2025, 20:54

Ситуация стремительно меняется.

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект о введении жестких санкций против стран, продолжающих торговать с Россией.

Речь может идти о модернизированной версии инициативы сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя — документа, который ранее предполагал штрафные меры против покупателей российской нефти.

Таким мнением поделился исполнительный директор украинского Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«Скорее всего, что так оно и есть. Американские конгрессмены уже готовили подобный документ — законопроект Грэма и Блюменталя, предусматривающий высокие санкции против стран, покупающих российскую нефть. Тогда его поставили на паузу после анонсированной встречи Путина и Трампа, но сейчас инициатива снова всплыла», — отметил Пендзин.

По его словам, ситуация значительно обострилась после введения серьезных санкций 21 ноября, которые существенно поколебали позиции России на мировом нефтяном рынке. Однако затем появились заявления генерального секретаря США Марко Рубио о том, что у США практически не осталось действенных санкционных инструментов против Москвы. Теперь же Трамп публично поддержал обновленный вариант инициативы.

- Мы слышим о поддержке Трампом новых ограничений по отношению к странам, продолжающим покупать российские товары. Более того, в список потенциальных адресатов санкций он включил Иран. Но пока мы не увидим окончательный документ, одобренный Конгрессом, все это остается политическими угрозами, — подчеркнул экономист.

По словам Пендзина, даже те угрозы по поводу санкционных ограничений для «Лукойла» и «Роснефти» уже серьезно поколебали российский нефтяной рынок.

«Российский рынок резко упал, цена на Urals действительно реально резка. На сегодняшний момент есть очень серьезная проблема с заграничными активами, в частности у «Лукойла». При этом есть информация, что американская компания Chevron получила принципиальное согласие Министерства финансов США о переговорах с «Лукойлом» о покупке их заграничных активов. Где-то приблизительная стоимость этого пакета оценивается в 20 млрд долларов. Это тот инструментарий, через который РФ продает нефть. Если этот инструментарий уйдет в другие руки, у России будет значительно меньше возможностей обеспечивать тот объем продажи нефти, который есть сегодня», — рассказал гость эфира.

Нужно помнить, добавил он, что 60% российской нефти покупает Китай.

«А против него американцы вряд ли будут обострять какие-то санкционные меры. Особенно после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Они взяли на год тайм-аут по введению взаимных санкций. Скорее всего, частично рынок российской нефти в Китае сохранится», — отметил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

По его словам, другие крупные покупатели — Индия и Турция — уже ищут альтернативные источники поставок. Санкции по нефтепроводу «Дружба» для Венгрии и Словакии отложены на год, но ситуация может меняться стремительно.

«Мы видим, что процессы развиваются очень быстро. Решимость Трампа надавить на российский нефтяной рынок остается очень высокой», — резюмировал Олег Пендзин.

