Испания передаст Украине дефицитные ракеты для систем ПВО IRIS-T 18.11.2025, 21:28

1,138

Испания готовит новый пакет помощи Украине.

Испания в рамках нового пакета военной помощи предоставит Украине ракеты для батарей IRIS-T. Такое вооружение сейчас в дефиците.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина и Испания готовы к совместному производству высокоточного оружия.

Также, как отметил Зеленский, он благодарен Испании за новый пакет оборонной помощи.

- Это в том числе ракеты для ПВО. Это большой дефицит для нас. Во время зимы большой дефицит. В этом случае конкретный пакет, 40 ракет для систем ПВО IRIS-T, - сказал президент.

По его словам, всего в рамках нового пакета Украина получит оружие на 300 млн евро. Это существенная помощь.

